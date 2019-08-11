Первый 64-мегапиксельный смартфон

2019-08-11, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Первый 64-мегапиксельный смартфон; [45]
Интерфейс камеры отличается от привычного в операционной системе Android, поскольку realme использует собственную фирменную графическую оболочку Realme OS. Разница между фотографиями заметна невооруженным взглядом, поскольку 64-мегапиксельную фотографию можно увеличить в несколько раз больше, чем в обычном режиме. На выбор пользователя доступны следующие варианты съемки: Ultra 64 MP, ночная съемка, панорама, режим Expert, Time Lapse, SloMo и Ultra Macro. При макросъемке разработчики realme рекомендуют снимать объект на расстоянии около четырех сантиметров.Представленный на стенде смартфон — выставочный образец, облаченный в защитный чехол. В ходе теста блогер сфотографировал расположенные на стенде элементы сперва в обычном режиме, а потом в Ultra 64 MP, полностью раскрывающим возможности камеры смартфона.О стоимости новинки пока неизвестно.


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