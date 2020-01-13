Первый цветной смартфон с дисплеем E Ink

Компания Hisense представила прототип смартфона с дисплеем на электронной бумаге E Ink.

Такой вид экранов широко используются в электронных книгах, так как эти экраны отличаются высокой энергоэффективностью. Смартфоны будут оснащены новейшими дисплеями E Ink с более высокой частотой обновления.

Дисплеи E Ink потребляют энергию только в момент перерисовки изображения, картинка сохраняется даже если смартфон выключен.

Со слов компании Hisense, массовое производство цветных дисплеев E Ink начнутся весною 2020 года, а смартфоны с таким дисплеем должны выйти в конце лета 2020 года.