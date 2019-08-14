Первый сгибаемый смартфон

2019-08-14, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Первый сгибаемый смартфон; [38]
На схемах показана и основная камера устройства. Она представлена тремя сенсорам, расположенными строго по центру тыльной стороны смартфона. О местоположении фронтальной камеры по представленным изображениям судить сложно.Показанный ранее дизайн совпадает с приложенными к патенту чертежами. Смартфон Xiaomi будет складываться сразу в двух местах. В сложенном состоянии у аппарата будет один безрамочный дисплей на фронтальной панели. Ещё два экрана поменьше разместятся с обеих сторон гаджета. На днях бюро интеллектуальной собственности Европейского союза выдало китайской компании патент на складную конструкцию будущего смартфона, и схематические рисунки устройства тут же опубликовали в сети.


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