Первый смартфон который получит оперативную память LPDDR5

Компания Micron Technology анонсировала массовое производство оперативной памяти LPDDR5 для смартфонов.

Новый чип оперативной памяти LPDDR5 получит объём 12 ГБ и скорость передачи данных до 6.4 Гбит/с. Это в два раза быстрее, чем у LPDDR4. Компания Micron Technology также рассказала что увеличили скорость чтения информации на 50% и снизили на 20% энергопотребление. Ещё улучшили работу с технологиями ИИ.

Также компания Micron Technology поделилась информации, что первым новую оперативную память получит флагманская линейка смартфонов Xiaomi Mi 10.