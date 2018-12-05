Первый смартфон от Yandex

Российский гигант Yandex, выпустил свой первый смартфон YandexPhone.

Это Android-устройство начального уровня, подключенное к его массивной экосистеме. Он уже идет с предустановленной системой Yandex, включая GPS, музыку и приложения для погоды. Мобильным виртуальным помощником соответственно является Алиса. Смартфон YandexPhone оснащен 5,65-дюймовым экраном Full HD, работает на Android 8.1 и на встроенном процессоре Qualcomm Snapdragon 630. На задней панели также есть датчик отпечатков пальцев и технология NFC для бесконтактных платежей. На передней панели расположена 12МР и 5МР двойная камера, а спереди установлена камера на 5МР. Стоимость YandexPhone составит 17,990 рублей (270 долларов США) и будет доступна с завтрашнего дня в магазине Yandex в штаб-квартире Москвы.