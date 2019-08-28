Первый телефон Samsung среднего уровня с 64 МП камерой - Galaxy A70s

Линейка Samsung среднего класса Galaxy A продается настолько хорошо, что компания предлагает обновленные версии некоторых моделей.

Wi-Fi Alliance сертифицировал Galaxy A70s. С номером модели SM-707F телефон также недавно был замечен на сайте тестов Geekbench. Основываясь на тесте производительности, телефон будет работать на чипсете Snapdragon 675 и иметь 6 ГБ памяти на борту, как у Galaxy A70.

Главным отличием "s" от предшественника будет модуль задней камеры. Ожидается, что Galaxy A70 заменит основную 32 МП камеру сзади на камеру, управляемую 64 МП сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1. Оставшиеся две камеры будут иметь те же сверхширокые 8 МП и 5 МП датчики глубины, которые есть в Galaxy A50 и Galaxy A50s. Варианты цвета: черный, белый и лавандовый.

Новая модель должна быть оснащена 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080 x 2400 и соотношением сторон 20: 9. Также будет батарея емкостью 4500 мАч и предустановленный Android 9.