Первый в мире криптофон доступен для покупки

Finney - это первый в мире криптофон, созданный Sirin Labs, теперь коммерчески доступен.

В качестве базовых функций в Finney встроены холодный криптовалютный кошелёк и зашифрованные каналы коммуникации. Комплектация стоимостью $999 включает сервис Token Conversion Service (TCS) для конвертации токенов, который устранит необходимость пользоваться сторонними биржами.

Устройство выполнено из металла и Gorilla Glass, питается от процессора Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Основной экран 6 дюймов имеет разрешение 2160 x 1080 пикселей, а кошелек с холодным хранением - 2-дюймовый экран. На задней панели телефона установлена ​​12-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 1.8, а сама камера имеет 8 мегапикселей и диафрагму f / 2.2. Finney подключается к сетям GSM и CDMA, имеет NFC и Bluetooth 5.0, батарею 3,280 мАч и датчик отпечатков пальцев. Используется модифицированная вариации операционной системы Android под названием SirinOS.