Первый взгляд на Galaxy Buds Pro

В следующем году серия Galaxy S21 также будет поставляться с новой парой наушников TWS, которые будут выпущены как Galaxy Buds Pro.

В преддверии запуска этих устройств, в сети опубликовали первые рендеры наушников. На изображениях показаны наушники в фиолетовом цвете и подходящий чехол. Компания Samsung немного отклонился от дизайна Galaxy Buds и Galaxy Buds+. У Galaxy Buds Pro по-прежнему есть силиконовые насадки для звуков, но корпус теперь более округлый. На каждом наушнике есть микрофон вверху и решетка внизу. В новых наушниках будет функция активного шумоподавления, поэтому есть вероятность, что решетка вмещает больше микрофонов. Больше к сожалению информации нет.
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