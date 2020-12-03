Первый взгляд на Galaxy Buds Pro

В следующем году серия Galaxy S21 также будет поставляться с новой парой наушников TWS, которые будут выпущены как Galaxy Buds Pro.

В преддверии запуска этих устройств, в сети опубликовали первые рендеры наушников. На изображениях показаны наушники в фиолетовом цвете и подходящий чехол. Компания Samsung немного отклонился от дизайна Galaxy Buds и Galaxy Buds+. У Galaxy Buds Pro по-прежнему есть силиконовые насадки для звуков, но корпус теперь более округлый. На каждом наушнике есть микрофон вверху и решетка внизу. В новых наушниках будет функция активного шумоподавления, поэтому есть вероятность, что решетка вмещает больше микрофонов. Больше к сожалению информации нет.