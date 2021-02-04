Первый взгляд на Huawei Mate X2

Huawei уже некоторое время отсутствует на рынке складных смартфонов, но компания собирается выпустить новую модель в конце февраля месяца. Теперь в сети появился первый рендер, который дает представление о грядущем складном устройстве Mate X2.

Смартфон Mate X2 имеет полноэкранный дизайн, в нем нет ни выемки, ни отверстия для камеры, как у Samsung Galaxy Fold. Mate X2 получил новый дизайн по сравнению со своими предшественниками. Также Mate X2 складывается внутрь, в отличие от его предшественника, который имеет складку наружу. Переход на складывающуюся внутрь конструкцию означает, что Mate X2 не может использовать одни и те же камеры как в разложенном, так и в сложенном состоянии, как в случае Mate X и Mate Xs. Запуск нового складного устройства в Китае запланирован на 22 февраля.
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