Первый защищенный телефон F150 B2021

F150 - это новый производитель защищенных смартфонов, целью которого является предоставление превосходных защищенных смартфонов по доступным ценам.

Компания использует инновационные технологии, чтобы сделать свой первый защищенный телефон B2021 более привлекательным и полезным. F150 B2021 будет доступен в двух цветовых вариантах: Sahara Yellow и Rock Black. Компания по производству смартфонов использовала образцовые технологии, чтобы предложить широкий выбор цветов поверх пластикового корпуса.

Чтобы поместиться в модуль четырехъядерной задней камеры, на задней стороне устройства есть восьмиугольные узоры. Он изображает дикость через изгибы и линии корпуса динамиков. Конструкция улучшает захват и предотвращает обычное скольжение смартфона.

Производитель смартфона придал модулю задней камеры уникальную форму. Он вдохновлен фарами тяжелых транспортных средств с четырьмя камерами и четырьмя фонарями. Это делает смартфон более защищенным и придает ему превосходный вид.

Новая технология позволяет улучшить края и защитить телефон от трещин при любом обычном падении. Кроме того, устройство имеет сертификаты MIL-STD-810G, IP68 и IP69K для защиты от воды, пыли и падений.

F150 B2021 будет продаваться по цене 199,99 долларов США на AliExpress.
Комментарии и отзывы F150 B2021
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