Первое фото с камеры складного Microsoft Surface Duo

Панос Панай, руководитель команды по разработке гаджетов Microsoft Surface, поделился первым фото, сделанным на камеру складного смартфона Microsoft Surface Duo с двумя дисплеями. Аппарат был представлен еще осенью прошлого года, у него есть шарнирный механизм, но нет основной камеры. Очевидно, что снимок был сделан на фронтальную камеру. Ранее стало известно, что смартфон разрабатывается уже три года, а потому его нельзя считать ответом Microsoft таким устройствам, как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Напомним, что Sufrace Duo получит два 5,6-дюймовых дисплей и поддержку стилуса Surface Pen. В качестве операционной системы будет использоваться Android с фирменной оболочкой Microsoft.