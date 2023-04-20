Первое фотосравнение Xiaomi 13 Ultra с Samsung Galaxy S23 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился первым сравнением фотовозможностей флагманских смартфонов Xiaomi 13 Ultra и на Samsung Galaxy S23 Ultra. Судя по этим снимкам, новинка от Xiaomi может предложить более высокую детализацию. Оценить динамический диапазон по этим фотографиям крайне сложно, лучше дождаться более подробных сравнений.

Напомним, что оцененный от 865 долларов Xiaomi 13 Ultra характеризуется 6,73-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и яркостью до 2600 нит, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды (IP68) и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MIUI 14.