Первое изображение передней панели смартфона Osom OV1

Компания Osom Privacy только что опубликовала новый тизер своего будущего смартфона OV1. Osom — это бренд, ориентированный на конфиденциальность, который работает над созданием ориентированного на конфиденциальность смартфона.

На изображении также впервые показана передняя часть телефона OV1. Мы видим, что у устройства тонкие рамки по бокам и чуть более толстая нижняя рамка. Мы также видим, какие приложения предустановлены на телефоне. В дополнение к тому, что выглядит как приложение для обеспечения конфиденциальности, Osom по умолчанию использует браузер Brave, а Signal — приложение для обмена сообщениями. Интересно, будет ли приложение включать приложение SMS по умолчанию. Телефон будет изготовлен из нержавеющей стали, керамики и стекла. Он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.