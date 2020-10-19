Первое обновление OnePlus 8T с функции Canva

OnePlus 8T получил свое первое обновление. Обновление появилось всего через несколько дней после того, как телефон поступил в продажу по всему миру. Обновление содержит несколько оптимизаций, а также новую функцию, которую владельцы будут рады опробовать.

Обновление получила название OygenOS 11.0.1.2.KB05BA и весит 355 МБ. Он обеспечивает оптимизацию для внешнего дисплея, энергопотребления, режима ночного пейзажа, точности баланса белого и повышает стабильность приложения камеры.

Новая функция, которую добавили в обновление - это Canva, функция обоев, которая рисует каркасное изображение выбранной фотографии для использования в качестве обоев экрана блокировки. Как видно на изображениях в твите, функция Canva все еще находится в стадии бета-тестирования.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
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