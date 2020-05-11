Первую партию Meizu 17 и Meizu 17 Pro распродали за минуту

Мы уже писали о том, что сегодня в продаже появились очень перспективные флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro, которые оценены от 523 и от 607 долларов соответственно. Как сообщают сетевые источники, первая партия новинок была распродана за минуту. Как всегда, объем партии не раскрывается, но Meizu уже поспешила извиниться перед пользователями, пообещав наладить поставки в кратчайшие сроки.

Напомним, что Meizu 17 оснащается 6,6-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и быстрым подэкранным дактилоскопом, врезанной в дисплей 20 Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Snapdragon 865 5G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 12 Мп, 5 Мп и 8 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, а также модулем NFC.
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