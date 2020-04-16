Первую партию OnePlus 8 и 8 Pro уже распродали

Сетевые источники сообщили о том, что представленные пару дней назад уже флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro уже были распроданы. Речь идет о первой партии, которая была доступна для предварительного заказа. Как обычно, объем этой самой партии не раскрывается. Стоит заметить, что мы имеем дело с довольно дорогими новинками. OnePlus 8 оценен в 700 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти и 800 долларов за вариант с 12/256 ГБ памяти. OnePlus 8 Pro стоит 900 и 1000 долларов соответственно. Впрочем, в Китае цены будут намного ниже.