Первую партию Xiaomi Mi 10 Pro распродали за три дня

Один из руководителей компании Xiaomi Лей Джун поделился информацией о продажах недавно представленного смартфона Xiaomi Mi 10 Pro. Флагман, который оценен в 700 долларов за младшую версию, разошелся в количестве 100 тысяч единиц за три дня продаж. Неплохо, учитывая предыдущую ценовую политику Xiaomi, в которой флагманы не были столь дорогими.

Напомним, что новинка оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.