Первую партию Xiaomi Mi 10 купили всего за 1 минуту

Новый флагман Mi10 компании Xiaomi поступил в продажу в Китае, и компания уже поделилась первыми результатами.

Первая партия смартфонов разошлась всего за 1 минуту, и объем продаж составил 28,65 миллионов долларов. Следующая партия Xiaomi Mi 10 поступит в продажу 18 февраля, уже вместе со старшей версией Mi 10 Pro.

А вице-президент компании Xiaomi и глава Redmi Лу Вейбинг пояснил, почему Xiaomi Mi 10 значительно дороже предыдущих флагманов.

На цену повлиял новый процессор Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения, также экран-водопад с частотой обновления экрана 90 Гц, 108 Мп камера и новая оперативная память LPDDR5.