Первую партию Xiaomi Mi 11 раскупили за полминуты

Во время презентации Xiaomi Mi 11 один из боссов компании Лу Вейбинг заявил, что в этот раз запасы новинки оказались намного выше, чем в предыдущие годы. Либо он лукавил, либо ажиотаж вокруг новинки оказался рекордным. Уже через полминуты после старта продаж в Xiaomi Mall и JD.com аппарат был полностью распродан.

Столь высокий интересен пользователей неудивителен, ведь за 610 долларов они получили флагман с новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888, быстрой оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками и 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCi-P3, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м и стеклом Gorilla Glass Victus.