Первую партию смартфона Redmi 10X раскупили за 5 минут

Компания Redmi похвасталась бодрым началом продаж недорогого смартфона Redmi 10X, который был представлен несколько дней назад. Сообщается, что первая партия была распродана за пять минут. Объем партии не уточняется, но за эти пять минут производитель заработал 100 миллионов юаней (14 миллионов долларов). Напомним, что цена смартфона составляет 224 доллара за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Смартфон оснащается платформой MediaTek Dimensity 820, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,57-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 800 кд/м2, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, поддержкой HDR10+ и функцией DC Dimming, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB-С, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и защитой согласно степени IP53.
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