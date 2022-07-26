Первую партию смартфонов iQOO 10 раскупили за полминуты Бренд iQOO объявил, что стартовая партия смартфонов iQOO 10 и iQOO 10 Pro была раскуплена за 30 секунд. Утверждается, что производитель заработал примерно 15 миллионов долларов. Таким образом, объем партии составил чуть больше 23 тысяч экземпляров. Напомним, что оцененный от 550 долларов iQOO 10 оснащается поддержкой проводной 120-Вт зарядки, 6,78-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN5 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (портретный модуль), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, предустановленной ОС Android 12, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модулем NFC, топовым чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1 и стереодинамиками. Напомним, что оцененный от 550 долларов iQOO 10 оснащается поддержкой проводной 120-Вт зарядки, 6,78-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN5 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (портретный модуль), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, предустановленной ОС Android 12, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модулем NFC, топовым чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1 и стереодинамиками. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 15:47 . Продукт - iQOO 10

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