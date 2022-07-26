Первую партию смартфонов iQOO 10 раскупили за полминуты

Напомним, что оцененный от 550 долларов iQOO 10 оснащается поддержкой проводной 120-Вт зарядки, 6,78-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN5 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (портретный модуль), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, предустановленной ОС Android 12, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модулем NFC, топовым чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1 и стереодинамиками.