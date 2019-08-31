Phanteks анонсировала набор Glacier Aorus Xtreme

2019-08-31, Автор - Ramil; Продукт - Glacier Aorus Xtreme; [49]
Phanteks представила набор системы охлаждения VRM и процессора Xeon W-3175X для Gigabyte C621 Aorus Xtreme , материнской плате разъема LGA 3647.

Комплект Gigabyte Glacier Aorus Xtreme предназначен для охлаждения 32-фазного питания VRM. Медная основа поспособствует высокой теплопередаче, благодаря микро-каналам и низкому потоку хладагента .

Водяной блок процессора в комплекте называется Glacier C3647i Narrow Socket. Новые водяные блоки изготовлены из чистой меди, обработанной на станках с ЧПУ, акриловым покрытием, с RGB подсветкой.

Комплект Gigabyte Glacier Aorus Xtreme стоит 369,99 долларов

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