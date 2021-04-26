Phanteks готовит к выпуску водоблок Glacier G6000 STRIX

Phanteks представила водоблок Glacier G6000 STRIX разработанный специально для видеокарт ASUS ROG STRIX TUF RX 6800 и RX 6900.

Водоблок имеет никелированное медное основание и прозрачную акриловую крышку. Крышка в свою очередь оснащена 15 светодиодами D-RGB, подсветку можно синхронизировать с другими компонентами Phanteks и материнскими платами.

Благодаря оптимизированной структуре каналов и никелированному медному блоку водоблок обеспечивает эффективное охлаждение графического процессора, памяти и преобразователей напряжения.

Конструкция Phanteks Glacier G6000 STRIX имеет уплотнительные кольца VITON, которые отличают надежностью и долговечностью.

Водоблок Phanteks Glacier G6000 STRIX поступит в продажу с мая по цене от 179 долларов за черную версию и 189 долларов за версию из хрома.
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