Phanteks объявил о выпуске водоблока для новых карт ASUS RTX 3090Ti Strix и TUF

Как и во всех водоблоках Glacier, в водоблоке будут использоваться высококачественные материалы, такие как никелированная медная основа, прозрачный акриловый верх, черные или хромированные алюминиевые накладки и уплотнительные кольца промышленного качества VITON, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность. Водоблок поставляется со встроенной подсветкой D-RGB, которая прекрасно дополняет вашу сборку и может синхронизироваться с аксессуарами Phanteks D-RGB и материнскими платами, оснащенными A-RGB.
Комплект Glacier G3090Ti ASUS Bundle Pack также включает в себя алюминиевую заднюю панель, вырезанную на станке с ЧПУ, с термопрокладками для дополнительного охлаждения компонентов печатной платы RTX 3090Ti. Задняя панель соответствует черной анодированной или никелированной поверхности блоков.