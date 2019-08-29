Phanteks объявляет о выпуске Glacier Gigabyte Aorus Xtreme Kit и водоблоки серии C360

Phanteks объявил о выпуске трех новых продуктов Glacier, водоблоков Gigabyte Aorus C621 Xtreme Kit, C360i и C360a. Как и все продукты серии Glacier, блоки изготовлены из высококачественных материалов и имеют высокий стандарт качества для обеспечения максимальной эффективности охлаждения. Водоблоки имеют никелированную медную холодную плиту и акриловый верх для элегантного внешнего вида и оптимального охлаждения для экстремального оборудования.

В комплект входит водоблок VRM для материнской платы Gigabyte Aorus Xtreme и водоблок ЦП для процессоров Intel LGA 3647 Narrow Socket P. Обеспечивает идеальное сочетание превосходного дизайна и оптимального решения для охлаждения материнской платы Gigabyte Aorus Xtreme.

Новые блоки Glacier C360 предназначены для полного охвата окружающего аппаратного обеспечения, заполняя пространство, чтобы смешаться с материнской платой. C360i и C360a оснащены сменными накладками черного и хромового цвета, поэтому можно настроить внешний вид блока, чтобы подчеркнуть систему. Интегрированное освещение можно синхронизировать с корпусами и материнскими платами, оснащенными Digital-RGB, для обеспечения стильного и качественного охлаждения.