Phanteks представила кулеры для процессора Black Glacier One 240/280/360MPHalo

Модели Glacier One MP Halos Black оснащены колпачком насоса с зеркалом из закаленного стекла с плавной интеграцией подсветки D-RGB. Новые версии Glacier One поставляются с дополнительными рамками для вентиляторов HALOS D-RGB, которые освещают вентиляторы MP.
Крышка насоса имеет низкопрофильный дизайн, который можно магнитно закрепить на модуле насоса, чтобы закрыть все монтажные детали, что создает чистый и интегрированный вид с материнской платой. Установка очень проста благодаря предварительно заполненному универсальному решению, отличному зазору RAM, гибкой плетеной трубке и зажимам для трубок Phanteks, которые помогают проложить трубки и кабели вентилятора для чистой внутренней части ПК.
Новые модели Glacier One MP Halos Black, обеспечивают надежную работу и высокую эффективность охлаждения. Благодаря их техническим знаниям и многолетнему опыту высоконадежный насос Gen 7 от Asetek обеспечивает максимальную стабильность и долговечность.