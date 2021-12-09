Phanteks представила кулеры для процессора Black Glacier One 240/280/360MPHalo

Компания Phanteks анонсировала три новых дополнения к серии Glacier One - модели Glacier 240/280 / 360MP Halos Black. Модели Glacier One MP Halos Black способны охлаждать мощные процессоры при бесшумной работе. Радиатор оптимизирован для обеспечения лучшего в своем классе отношения шума к новым бесшумным вентиляторам Phanteks MP, которые теперь имеют более высокую максимальную скорость вращения (2000-2200 об / мин).

Модели Glacier One MP Halos Black оснащены колпачком насоса с зеркалом из закаленного стекла с плавной интеграцией подсветки D-RGB. Новые версии Glacier One поставляются с дополнительными рамками для вентиляторов HALOS D-RGB, которые освещают вентиляторы MP.

Крышка насоса имеет низкопрофильный дизайн, который можно магнитно закрепить на модуле насоса, чтобы закрыть все монтажные детали, что создает чистый и интегрированный вид с материнской платой. Установка очень проста благодаря предварительно заполненному универсальному решению, отличному зазору RAM, гибкой плетеной трубке и зажимам для трубок Phanteks, которые помогают проложить трубки и кабели вентилятора для чистой внутренней части ПК.

Новые модели Glacier One MP Halos Black, обеспечивают надежную работу и высокую эффективность охлаждения. Благодаря их техническим знаниям и многолетнему опыту высоконадежный насос Gen 7 от Asetek обеспечивает максимальную стабильность и долговечность.

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