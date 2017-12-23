Phanteks выпускает резервуары Glacier Series R160 и R220

Phanteks объявляет о выпуске двух продуктов для жидкого охлаждения премиум класса Glacier. Вдохновленные созданием водораспределительных облоков в сообществе моддинга, R160 / R220 разработаны для демонстрации и выделения жидкого элемента вашей сборки.R160 / R220 имеет полированный акриловый, пескоструйный алюминиевый радиатор и встроенное высокоинтенсивное RGB-освещение для создания специального резервуара для проектирования. Большая площадь поверхности и конструкция маршрута придают резервуару уникальный внешний вид и выделяются из стандартных резервуаров на рынке.R160 / R220 спроектирован так, чтобы быть универсальным и гибким, от mulit-портов до наполнения и слива до простой установки с несколькими ориентациями благодаря прилагаемому монтажному кронштейну, который подходит для любого вентилятора 120 или 140 мм. Резервуары оптимизированы для обеспечения лучшей производительности с уникальными радиаторами, которые помогают рассеивать тепло от насоса и охлаждающей жидкости. Помимо эстетики, резервуары легче заполняют петлю и удаляют пузырьки воздуха из петли.

Ценообразование, доступность и гарантияPH-R160_BK01 - $ 89,99PH-R220_BK01 - $ 109,99Доступен в большинстве местных розничных продавцов в феврале 2018 годаОграниченная 2 года Гарантия