Phanteks выпускает водяные блоки Glacier Series C350ip и C350ap

Phanteks, производитель систем охлаждения и корпусов, рады представить последние дополнения к серии Glacier, C350ip (Intel) и C350ap (AMD).В Glacier C350ip и C350ap имеется большое медное основание из высококачественной никелевой отделки. C350ip и C350ap не имеют RGB подсветки, а фокусируются исключительно на производительности. C350ip и C350ap, оснащенные уплотнительным кольцом Viton, прочны, устойчивы к экстремальным температурам и сохраняют герметичность в течение длительного времени. Glacier C350ip и C350ap могут быть интегрированы в любую систему энтузиастов без компромиссов.Ценообразование и доступность - Водяные блоки CPU C350ip и C350ap будут доступны в марте 2018 года.GLACIER C350ip (Intel): USD 69,99GLACIER C350ap (AMD): USD 69,99