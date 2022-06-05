Phanteks выпускает водоблок Glacier G3090Ti для видеокарт Gigabyte

Компания Phanteks объявила о выпуске водоблока Glacier G3090Ti для видеокарт Gigabyte RTX 3090 Ti Aorus Xtreme и RTX 3090 Ti Gaming. Водоблок обеспечивает максимальное охлаждение компонентов печатной платы.

Новый водоблок Glacier поставляется с задней металлической панелью и термопрокладками для улучшения пассивного охлаждения. Водоблок Glacier оснащен медным никелированным основанием непосредственно контактирующим с графическим процессором. Верхняя часть выполнена из прозрачного акрила. Задняя панель предлагается в черном или хромированном варианте.

Оба варианта имеют подсветку D-RGB, которую можно синхронизировать с другими аксессуарами Phanteks D-RGB или с помощью программного обеспечения материнской платы. Уплотнительные кольца уже установлены, что упрощает сборку контура.

Водоблоки поступят в продажу в июне по цене от 229 евро.