Phanteks выпустила водоблок Glacier Dual EVO для видеокарт серии ASUS Dual EVO RTX SUPER

Серия водоблоков Phanteks Glacier Dual EVO новое решение для построения кастомных систем охлаждения. Новая серия предназначена для видеокарт ASUS Dual EVO RTX SUPER.

Водоблок отличается ярким дизайном и производительностью. Glacier Dual EVO герметичен и не подвержен утечкам охлаждающей жидкости. Водоблок покрывают всю плату. Блок выполнен из никелированной меди и имеет канальную структуру, что обеспечивает лучший поток жидкости для зоны VRAM и VRM, а также графического ядра.

Водоблок имеет встроенную подсветку. В комплекте есть все необходимое для монтажа водоблока на видеокарту, термопаста, термопрокладки и другие компоненты.

Стоимость комплекта Phanteks Glacier Dual EVO составляет 12 тысяч рублей.
Комментарии и отзывы Phanteks Glacier Dual EVO
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