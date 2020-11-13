Phanteks выпустила водоблок и бэкплейт для видеокарт Asus ROG Strix RTX 3080/3090

Phanteks выпустила водоблоки Glacier G30 Strix, а также металлическую пластину для видеокарт компании ASUS серии RTX 30. Новые продукты позволят пользователям придать уникальности своей системе. Водоблок и бэкплейт представлены в двух версиях, в черном анодированном и хромированном варианте.

Основание водоблока выполнено из никелированной меди, а верхняя часть из акрила. Металлическая пластина изготовлена из алюминия.

Водоблок Glacier G30 Strix имеет два резьбовых отверстия с уплотнительными кольцами Viton. Медное основание толщиной 6 мм и микроканалы обеспечивают улучшенное охлаждение. Конструкция водоблока полностью покрывает печатную платы видеокарты и тем самым, охлаждает все компоненты.

В системе охлаждения есть встроенные светодиоды RGB совместимостью с большинством производителей материнских плат.

Водоблоки и бэкплейт Phanteks Glacier G30 Strix уже доступны для заказа.