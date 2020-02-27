Philips 243B1 монитор с датчиком движения

Philips 243B1 - ЖК монитор с диагональю 23,8 дюйма. Предлагает разрешение 1920 x 1080 пикселей и частоту обновления 75 Гц. Плотность пикселей составляет 93 PPI, монитор имеет соотношение сторон 16: 9.

Philips 243B1 оснащен одним DisplayPort 1.2, одним HDMI 1.4, а также USB-C 3.2 Gen 2 с быстрой зарядкой. Имеет крепление для VESA. Подставка позволяет регулировать монитор разные положения.

Световой датчик позволяет автоматически регулировать яркость монитора, эта функция позволяет сэкономить до 70% энергопотребления. Дополнительные функции LowBlue, LightSensor. Стоимость монитора составляет 20 тысяч рублей.