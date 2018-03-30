Philips 272B8QJEB порадовал фанатов

Официально представлен монитор Philips 272B8QJEB, который при диагонали в 27 дюймов имеет вполне привлекательные характеристики и может даже стоимость. Дело в том, что производитель пока что не называл ценник для данной новинки, зато все характеристики представил. Здесь имеется 2К разрешение — 2560 на 1440 точек, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и прочими преимуществами. Отличное устройство для работы с фото или видео, отличный вариант для тех, кто хочет дома поставить действительно качественный монитор и работать с ним. Интересно было бы посмотреть на стоимость новинки, но пока что ее не называют. Как только цена появится в сети, мы сразу напишем более развернутое описание устройства со всеми деталями, преимуществами и недостатками. Есть мнение, что это шикарный недорогой вариант.