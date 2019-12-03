Philips 276C8 выглядит шикарно

Официально представлен довольно стильный монитор Philips 276C8, который выглядит очень интересно и сразу привлекает к себе внимание. У данного монитора рамка вокруг дисплея сведена к минимуму, благодаря чему устройство выглядит современно и необычно, плюс весь монитор выполнен в черном цвете. Подставка выполнена в форме квадрата, это тоже стильно, плюс ножка очень тонкая. Разработчики сделали ставку на дизайн, но при этом не забыли про характеристики продукта. У Philips 276C8 при диагонали в 27 дюймов разрешение достигает 3840 на 2160 точек, то есть полноценное 4К. При таком дизайне устройство можно смело посоветовать как для дома, так и для работы в пределах офиса. Выглядит круто и стоит вполне адекватных денег. Что скажете?