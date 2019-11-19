Philips 392M7C/93 выглядит интересно

Официально представлен совершенно новый монитор Philips 392M7C/93, который вызывает у нас целый ряд вопросов. Дело в том, что производитель почему-то решил сделать монитор с диагональю дисплея в 38,5 дюйма, что достаточно много даже по современным меркам, но при этом разрешение составляет 1920 на 1080 точек, то есть самое обычное Full HD. Стоит ли говорить, что если вы решите играть на таком мониторе с близкого расстояния или просто работать с текстом, то большие пиксели будут очень сильно бросаться в глаза, а это не очень приятно. Пока что у монитора нет стоимости, а значит можно спокойно ждать, пока новинка попадет в продажу. Тогда можно будет говорить о потенциальных преимуществах данного решения и конкурентах потенциальных.