Philips Brilliance 272P7VUBN для настоящих дизайнеров

Официально представлен монитор Philips Brilliance 272P7VUBN, который создавали специально для дизайнеров и фотографом. Главное преимущество новинки в том, что монитор реалистично передает цветовую палитру и позволяет вам доводить картинку на экране до того, что потом получится на принтере, например. Характеристики у монитора тоже довольно неплохие — диагональ дисплея составляет 27 дюймов, разрешение при этом 3840 на 2160 точек, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, высокой яркостью и прочими преимуществами. Можно смело заявить, что это отличный выбор для того пользователя, который хочет получить от своего монитора максимум эмоций во время работы с фото или видео. Вопрос только в цене для нашего рынка.