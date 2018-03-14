Philips Brilliance 492P8 со странными характеристиками

Официально представлен монитор Philips Brilliance 492P8, который многим очень понравился благодаря своим характеристикам и возможностям, но если присмотреться, то вы заметите определенные странности. Например, диагональ дисплея составляет 49 дюймов, однако эта диагональ достигается за счет ширины дисплея. В высоту это обычный монитор, просто его растянули по горизонтали и получили громадные цифры. Разрешение составляет 5120 на 1440 точек, то есть это не 4К, а обычный 2К, который растянули. Качество изображения не удивит вас, так как при столь большой диагонали плотность пикселей совсем не поражает, это вполне стандартные показатели для продукта своего уровня. Стоимость монитора составляет 1800 долларов и я не могу сказать, что она оправдана. Можно купить массу более привлекательных продуктов за эти деньги.