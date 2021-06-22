Philips Momentum - первый в мире монитор разработанный для Xbox

Компания MMD, ведущий специалист по производству дисплеев и лицензионный партнер Philips по выпуску мониторов, объявляет о релизе первой в мире линейки игровых мониторов, разработанных специально для консолей Xbox. Philips Momentum обеспечивает геймерам полное погружение в игру.

Консольный игровой монитор Philips Momentum оснащен 55-дюймовым экраном с разрешением 4K, частотой обновления до 144 Гц. Монитор имеет встроенную звуковую панель Bowers&Wilkins. Philips Momentum устанавливает новый стандарт для игр Xbox. Монитор поддерживает технологию HDR с DisplayHDR 1000. Новинка создавалась в тесном сотрудничестве с Xbox и была протестирован и одобрен инженерами Microsoft и TPV для максимальной совместимости c Xbox.

Монитор поступит в продажу в августе 2021 года по рекомендованной цене 124 489 рублей.
Комментарии и отзывы Philips Momentum
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