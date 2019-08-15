Philips TAUN102 и его функции

Мощные магниты на чашках выполняют функцию защелки при переноске на шее — потерять портативную акустику не получится даже при желании. Сопряжением с источником звука производится по энергоэффективному протоколу Bluetooth 5.0: время автономной работы составляет до 7 часов в режиме постоянного воспроизведения. Технология быстрой зарядки обеспечивает полтора часа прослушивания музыки после 15 минут, проведенных у розетки.Компактные излучатели анатомической формы обеспечивают плотную посадку и не вызывают дискомфорта при длительном ношении. Частотный диапазон модели акцентирован на мощный бас и средние частоты: наушники подойдут для прослушивания треков различных жанров, включая в меру «тяжелые».Длина провода наушников подобрана с таким расчётом, чтобы они не выскакивали из ушей и одновременно не цеплялись за одежду. Сам кабель — плоский и не склонный к запутыванию, на нём расположился пульт управления со встроенным микрофоном, которые не цепляется за одежду.Стоимость новинки составит 1999 тысяч рублей.