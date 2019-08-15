Philips TAUN102 и его функции

2019-08-15, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Philips TAUN102; [46]
Мощные магниты на чашках выполняют функцию защелки при переноске на шее — потерять портативную акустику не получится даже при желании. Сопряжением с источником звука производится по энергоэффективному протоколу Bluetooth 5.0: время автономной работы составляет до 7 часов в режиме постоянного воспроизведения. Технология быстрой зарядки обеспечивает полтора часа прослушивания музыки после 15 минут, проведенных у розетки.Компактные излучатели анатомической формы обеспечивают плотную посадку и не вызывают дискомфорта при длительном ношении. Частотный диапазон модели акцентирован на мощный бас и средние частоты: наушники подойдут для прослушивания треков различных жанров, включая в меру «тяжелые».Длина провода наушников подобрана с таким расчётом, чтобы они не выскакивали из ушей и одновременно не цеплялись за одежду. Сам кабель — плоский и не склонный к запутыванию, на нём расположился пульт управления со встроенным микрофоном, которые не цепляется за одежду.Стоимость новинки составит 1999 тысяч рублей.


Комментарии и отзывы Philips TAUN102
Флагманский смартфон Mi 9T Pro...
Флагманский смартфон Mi 9T ProXiaomi Mi 9T Pro оснастят AMOLED-дисплеем диагональю 6,39-дюйма, основной камерой, аккумулятором на 4000 ...
Беспроводная акустическая система Mini S...
Беспроводная акустическая система Mini SГаджет защищен от пыли и влаги по стандарту IPX4. Встроенного аккумулятора емкостью 660 мАч достаточно дл...
Очиститель для воды с оригинальным назва...
Очиститель для воды с оригинальным назваПроизводительность Xiaomi Mi Lentils, который предназначен для установки под раковину, составляет 1,3 лит...
Экран Blackview BV5900...
Экран Blackview BV5900За производительность Blackview BV 5900 отвечает процессор MediaTek MT 6761. Автономную работу в течение ...
Беспроводные наушники WF-1000XM3...
Беспроводные наушники WF-1000XM3Среди дополнительных возможностей Sony WF-1000XM3 — чип NFC для быстрого сопряжения со смартфоном, режим ...
Смартфон возрождённой линейки Wildfire ...
Смартфон возрождённой линейки Wildfire Габариты новинки составляют 156,7 x 74,94 x 7,95 мм, вес — 172 грамма.На задней крышке аппарата разместил...
Новое поколение умных часов ...
Новое поколение умных часов Примечательно, что модель оснащена внушительным набором датчиков: на борту есть NFC, GPS, альтиметр и пул...
Беспроводной пылесос Mijia Wireless Mite...
Беспроводной пылесос Mijia Wireless MiteИзогнутая рукоятка, большой 20-сантиметровым раструб и ролики на нижней части корпуса призваны обеспечить...


Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистраторОбзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистратор
Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3GОбзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G
Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказыва...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказываСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выделяется на фоне остальных своей графикой, п...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor