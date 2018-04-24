Philips анонсировала Momentum 436M6VBPAB

Компания Philips представила новый монитор Momentum 436M6VBPAB, который понравится вам своей диагональю и разрешением. Как вы уже поняли из названия, диагональ здесь составляет 43 дюйма, разрешение достигает 4К, матрица построена по технологии VA с отличной цветопередачей и углами обзора. Это шикарный монитор для работы с видео или фото — громадная площадь вкупе с 4К разрешением позволяют разместить элементы управления с большим удобством и комфортом. Конечно, играть на такой новинке или фильмы смотреть тоже будет достаточно интересно и приятно, тем более если ваш компьютер позволяет выдавать плавную картинку в таком высоком разрешении. При стоимости в 800 евро это шикарный вариант для большинства пользователей, которые могут себе такое позволить. Ждем цену для России.