Philips анонсировала игровые мониторы Momentum 27M1F5500P и 27M1F5800

Philips представила свои новые игровые мониторы Momentum 27M1F5500P и 27M1F5800 с 27-дюймовой панелью Nano IPS и поддержкой AMD Freesync Premium Pro. Мониторы обеспечивают геймерам захватывающий игровой процесс с передовыми технологиями. Новинки поддерживают VESA DisplayHDR 600 и AMD FreeSync Premium Pro. Их панели IPS обеспечивают четкое изображение и насыщенные цвета с очень широкими углами обзора даже в режиме поворота на 90°.

Philips 27M1F5800 (UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)) и 27M1F5500P (QHD (2560 x 1440)), оснащенные высокой частотой обновления 144 Гц или 240 Гц, временем отклика 1 мс и AMD FreeSync Premium, предназначены для обеспечения сверхплавной игры без разрывов и задержек с малой задержкой.

Мониторы оснащены эффективными функциями повышения комфорта, включая режим LowBlue Mode и технологию Flicker-Free для защиты глаз от вредного воздействия синего света и SmartErgoBase для обеспечения эргономических регулировок для максимального комфорта.

Мониторы Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 будут доступны для покупки с июня 2022 года по цене 600 евро и 740 евро соответственно.