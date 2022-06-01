Philips анонсировала игровые мониторы Momentum 27M1F5500P и 27M1F5800

Philips 27M1F5800 (UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)) и 27M1F5500P (QHD (2560 x 1440)), оснащенные высокой частотой обновления 144 Гц или 240 Гц, временем отклика 1 мс и AMD FreeSync Premium, предназначены для обеспечения сверхплавной игры без разрывов и задержек с малой задержкой.
Мониторы оснащены эффективными функциями повышения комфорта, включая режим LowBlue Mode и технологию Flicker-Free для защиты глаз от вредного воздействия синего света и SmartErgoBase для обеспечения эргономических регулировок для максимального комфорта.
Мониторы Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 будут доступны для покупки с июня 2022 года по цене 600 евро и 740 евро соответственно.