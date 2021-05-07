Philips анонсировала монитор 272M1RPE с частотой 240 Гц

Philips расширяет ассортимент мониторов, анонсировав новую модель 272M1RPE.

Новинка предлагает 27-дюймовую IPS-панель с временем отклика 1 мс и частотой обновления 240 Гц. Монитор имеет разрешение FullHD. Коэффициент контрастности составляет 1000: 1, а яркость 400 кд/м2.

Philips 272M1RPE поддерживает технологию AMD Freesync Premium для более плавного игрового процесса. Поступит монитор в продажу с заводской калибровкой. Модель 272M1RPE обеспечивает охват до 119% цветового пространства sRGB, 95% спектра NTSC и 93,4% гаммы Adobe RGB.

Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR и имеет режимы HDR Gaming и HDR Movies. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, повороты в стороны, высоту, а также поддерживает VESA 100x100 мм. На задней панели доступны два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.1, порт USB-B, четыре порта USB 3.2 и аудиоразъемом 3,5 мм.

Доступность и стоимость монитора не объявлены.
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