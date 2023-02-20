Philips представила широкоформатный монитор 45B1U6900C

Вчера компания Philips официально анонсировала свой новый широкоформатный монитор Philips 45B1U6900C, который обладает диагональю в 44,5 дюйма при соотношении сторон 32:9. Да, стоит отметить, что цифра 45 в названии монитора не отражает реальную диагональ, которая просто была округлена до красивого числа — так производители делают на протяжении десятилетий. Впрочем, хуже монитор от этого не стал — у него действительно огромное рабочее пространство, которого предостаточно для того, чтобы монтировать видео с полным комфортом, работать с фотографиями, обрабатывать другие виды контента, программировать и многое другое. В этом плане монитор действительно крайне интересный и явно стоит того внимания, которое ему оказали в сети за выходные.

Естественно, данный монитор имеет изогнутую форму матрицы, так что пользователь имеет возможность глубже погрузиться в виртуальный мир или работать с контентом без необходимости постоянно крутить головой. Это действительно важный бонус, который понравится активным пользователям. Также есть на корпусе монитора специальная подставка под наушники, куда можно разместить свою рабочую гарнитуру и не искать для неё постоянно свободное место на столе. И, что немаловажно, в монитор встроили веб-камеру, чтобы вы могли работать и участвовать в видеоконференциях, когда это необходимо. Получается очень достойное решение, но, безусловно, дорогое, так что подойдёт монитор далеко не всем пользователям.