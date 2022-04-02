Philips представила два 27-дюймовых монитора с разрешением 4K/144 Гц и QHD/240 Гц

Компания Philips расширила ассортимент игровых мониторов представив две модели с разрешением 4K/144 Гц и QHD/240 Гц. Обе модели имеют схожий дизайн, но отличаются характеристиками.

Philips 27M1F5800 предлагает 27-дюймовую панель Nano IPS 4K с частотой обновления 144 Гц и временем отклика G2G 1 мс. Обладая яркостью 450 нит и коэффициентом контрастности 1000:1, 10-битная (8-битная + FRC) панель монитора может покрывать 98% гаммы DCI-P3 и 100% спектра sRGB. Кроме того, монитор может охватывать 84,8% гаммы NTSC и 93,1% цветового пространства Adobe RGB.

4K-монитор Philips сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600 и поддерживает несколько режимов HDR на выбор. Есть также режим LowBlue, технология без мерцания и Adaptive-Sync. Варианты подключения включают 2 порта HDMI 2.1, 2 порта DisplayPort 1.4, аудиовыход 3,5 мм и USB-концентратор с 4 портами USB 3.2 (2 порта с быстрой зарядкой). Модель поддерживает крепление VESA 100x100 мм и позволяет пользователю наклонять, поворачивать, поворачивать и регулировать высоту монитора.

Монитор 27M1F5500P, оснащен 27-дюймовой панелью Nano IPS с временем отклика 1 мс G2G. В отличие от 27M1F5800, эта панель имеет разрешение QHD и частоту обновления 240 Гц. Яркость установлена ​​на уровне 450 нит, а коэффициент контрастности составляет 1000:1, что позволяет 10-битной панели покрывать те же 98% гаммы DCI-P3. Однако покрытие sRGB, NTSC и Adobe RGB значительно выше: 131,9%, 111,6% и 92,9% соответственно. Он также поддерживает Adaptive-Sync и сертифицирован VESA DisplayHDR 600. Интерфейсы видеовхода и подключения аналогичны 27M1F5800, но порты HDMI 2.0.

Доступность и стоимость моделей не раскрыты.
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