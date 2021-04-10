Philips представила два новых монитора серии Momentum

Philips расширяет ассортимент мониторов двумя моделями серии Momentum - модель 275M8RZ и 345M2CRZ. Стоимость мониторов производитель не указал.

Philips 275M8RZ представляет собой 27-дюймовый монитор с IPS-панелью, частотой обновления 165 Гц, разрешением 1440p, время отклика составляет 4 мс. Модель имеет 8-битную панель и обеспечивает до 95% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и 130% цветового пространства sRGB. Монитор 275M8RZ поддерживает Nvidia G-sync / Adaptive sync для более плавного игрового процесса.

Philips 345M2CRZ - 34-дюймовый изогнутый монитор (1000R) с VA-панелью. Новинка предлагает UWQHD разрешение, частоту обновления 165 Гц, время отклика 4 мс. На задней панели монитора есть 2 порта HDMI, 2 порта DisplayPort и аудиовыход 3,5 мм. Монитор также поддерживает Adaptive sync и VESA 100 на 100 мм.