Philips представила две игровые гарнитуры TAGH301BL и TAGH401BL

Philips представила две игровые гарнитуры TAGH301BL и TAGH401BL для многопользовательских шутеров и MMORPG.

Philips TAGH301BL отличается полностью настраиваемой конструкцией оголовья, приятными на ощупь амбушюрами из полиуретана. Легкий вес гарнитуры обеспечивает комфортное использование во время длительных игровых сессий. В TAGH301BL используется 40 мм неодимовый динамик, он выдает насыщенные басы и качественный звук.

Модель TAGH401BL оснащена технологией Dirac HD / 3D для улучшения объемного звучания. Данная технология дает игроку преимущество над противником, так как он будет слышать откуда враг приближается. Вес TAGH401BL составляет 250 граммов. Новинка имеет регулируемое оголовье с мягкими амбушюрами с эффектом памяти. Громкость можно отрегулировать с помощью регулятора на USB-кабеле.

Игровые гарнитуры TAGH301BL и TAGH401BL от Philips поступят в продажу в ближайшее время.