Philips представила мобильный телефон Xenium E2101

Хотя на современном рынке пользователи привыкли слушать новости исключительно о смартфонах, многие забывают, что некоторым пользователям нужен просто телефон для совершения звонков — для работы, путешествий, эксплуатации в различных экстремальных ситуациях или, например, в качестве устройства связи с пожилыми людьми. К счастью, компания Philips не забыла о столь важной нише, официально анонсировав мобильный телефон Xenium E2101 — он очень лёгкий, удобный, компактный и, конечно же, доступный. Устройство с габаритами 110х46,2х15 миллиметров позволяет не переживать о дискомфорте в процессе занятий спортом или поездок на велосипеде, так как таскать огромный смартфон для связи нет необходимости. И вес телефона всего 73 грамма — некоторые современные чехлы для смартфонов весят 50-80 граммов.

Но главная фишка телефона в его автономности — благодаря специальной технологии энергосбережения Xenium пользователь получает до 10 часов в режиме разговора или до двух недель в режиме ожидания. Это в смартфоне, который весит как шоколадка, с батареей всего на 1000 мАч! Благодаря этому потенциальный покупатель может быть уверен на триста процентов, что в важный момент у него точно будет возможность позвонить. И, конечно, нельзя не отметить наличие двух SIM-карт, которые позволяют использовать в рабочих и не только целях карты двух операторов для удобства. Или же можно взять смартфон в путешествие, чтобы купить местную SIM-карту и не терять при этом доступ к основному номеру телефона. За 1390 рублей — идеально.
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