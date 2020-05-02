Philips представила монитор 245B1 оснащенный датчиком присутствия

Монитор Philips 245B1 предлагает широкий функционал, такие как, разрешение 1440P, функцию PowerSensor, режим LowBlue, технологию Adaptive-Sync и датчик присутствия.

IPS-матрица обеспечивает плотность пикселей 123 PPI, время отклика 4 мс. Углы обзора составляют 178 градусов. Частота обновления экрана 75 Гц, соотношение сторон 16: 9. Поверхность экрана антибликовое. Дисплей использует 16,7 миллионов цветов.

Доступные подключения: DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, HDCP 1.4, четыре разъема USB 3.2 и выход для наушников. Монитор предлагает установку VESA 100x100 мм. Регулируемая подставка позволяет настроить по высоте, наклону, в стороны и режим портрета. Монитор Philips 245B1 соответствует всем стандартам энергоэффективности.

Компания Philips не объявила стоимость данной модели.
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