Philips представила монитор 45B1U6900C со всплывающей веб-камерой

Несмотря на то, что монитор ориентирован на бизнес-пользователей, Philips использовала изогнутую панель, и, возможно, мы не можем жаловаться, поскольку профиль 1500R помогает сохранять дальние углы этого 5K-экрана в зоне вашего периферийного зрения. Вам также поможет VA-панель, у которой углы обзора составляют 178°, плюс антибликовое покрытие. Philips говорит, что его широкоформатный экран может заменить два отдельных монитора, устраняя резкий и неприятный центральный разрыв, который возникает при их использовании. Этот монитор также имеет режимы PiP и PbP с поддержкой до двух одновременно подключенных устройств, а также удобный встроенный KVM-переключатель. К сожалению, назвать новый монитор доступным не выйдет при всём желании, так как устройство явно флагманское.