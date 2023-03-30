Philips представила монитор 45B1U6900C со всплывающей веб-камерой

Вчера компания Philips официально представила монитор 45B1U6900C, рассчитанный на профессионалов, занимающихся монтажом, работой с видео или фото, графикой и не только. Основным преимуществом данного дисплея выступает диагональ в 44,5 дюйма и соотношение сторон 32:9 при разрешении QHD (5120 x 1440 точек) и дополнительные функции вроде USB Type-C на корпусе и док-станции с RJ45. Но отдельное внимание заслуживает всплывающая веб-камера, которая прячется в корпус монитора и при работе её совершенно не видно. Это довольно важный момент, потому что некоторые пользователи переживают о своей приватности и не хотят, чтобы веб-камера была постоянно направлена на них.

Несмотря на то, что монитор ориентирован на бизнес-пользователей, Philips использовала изогнутую панель, и, возможно, мы не можем жаловаться, поскольку профиль 1500R помогает сохранять дальние углы этого 5K-экрана в зоне вашего периферийного зрения. Вам также поможет VA-панель, у которой углы обзора составляют 178°, плюс антибликовое покрытие. Philips говорит, что его широкоформатный экран может заменить два отдельных монитора, устраняя резкий и неприятный центральный разрыв, который возникает при их использовании. Этот монитор также имеет режимы PiP и PbP с поддержкой до двух одновременно подключенных устройств, а также удобный встроенный KVM-переключатель. К сожалению, назвать новый монитор доступным не выйдет при всём желании, так как устройство явно флагманское.