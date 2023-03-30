Philips представила монитор 45B1U6900C со всплывающей веб-камерой

Вчера компания Philips официально представила монитор 45B1U6900C, рассчитанный на профессионалов, занимающихся монтажом, работой с видео или фото, графикой и не только. Основным преимуществом данного дисплея выступает диагональ в 44,5 дюйма и соотношение сторон 32:9 при разрешении QHD (5120 x 1440 точек) и дополнительные функции вроде USB Type-C на корпусе и док-станции с RJ45. Но отдельное внимание заслуживает всплывающая веб-камера, которая прячется в корпус монитора и при работе её совершенно не видно. Это довольно важный момент, потому что некоторые пользователи переживают о своей приватности и не хотят, чтобы веб-камера была постоянно направлена на них.

Несмотря на то, что монитор ориентирован на бизнес-пользователей, Philips использовала изогнутую панель, и, возможно, мы не можем жаловаться, поскольку профиль 1500R помогает сохранять дальние углы этого 5K-экрана в зоне вашего периферийного зрения. Вам также поможет VA-панель, у которой углы обзора составляют 178°, плюс антибликовое покрытие. Philips говорит, что его широкоформатный экран может заменить два отдельных монитора, устраняя резкий и неприятный центральный разрыв, который возникает при их использовании. Этот монитор также имеет режимы PiP и PbP с поддержкой до двух одновременно подключенных устройств, а также удобный встроенный KVM-переключатель. К сожалению, назвать новый монитор доступным не выйдет при всём желании, так как устройство явно флагманское.
Монитор Lenovo ThinkSmart View Plus получил ОС Android …
Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделью ThinkSmart View Plus, которой для работы не нужен…
Представлен огромный монитор Lenovo Legion R45w-30…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских мониторов сверхширокоформатной моделью 2К Legion R45w-30…
Монитор LG UltraGear 27GR95QE-B появился в продаже …
Компания LG выпустила в продажу в Великобритании монитор UltraGear 27GR95QE-B, который был представлен ещ…
Представлен монитор Samsung ViewFinity S9 5K…
Компания Samsung пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ViewFinity S9, которая получила…
Представлен монитор Samsung Odyssey Neo G7…
Компания Samsung пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Odyssey Neo G7 (G70NC), которая получила…
Представлен 500-Гц монитор Dell Alienware 500Hz Gaming Monit…
Компания Dell пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Alienware 500Hz Gaming Monitor, название…
Представлен монитор Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB)…
Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью UltraSharp 32 6K (U3224KB), которая получила 31.5-д…
Alienware представила игровой монитор с частотой обновления …
В последнее время на рынке игровых монитором ничего невероятно не происходило, так как крупные производит…
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor