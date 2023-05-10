Philips представила монитор с двумя типами матриц

Компания Philips выпустила инновационный монитор, объединяющий панели IPS и E-Ink, то есть дисплей с матрицей на базе электронных чернил (его ещё называют E-Paper). Новый монитор Philips 24B1D5600 оснащён 23,8-дюймовой панелью IPS с разрешением 2560x1440 пикселей и 13,3-дюймовым E-Paper дисплеем с разрешением 1200x1600 пикселей. Два дисплея связаны шарниром для регулировки угла обзора и расположены на стандартной подставке, предлагая разнообразные варианты компоновки на рабочем столе. Стоит отметить, что дисплеи E-Paper (или E-Ink) имеют некоторые преимущества для определённых типов работы и создания контента. Однако, для тех, кто не хочет сразу погружаться в мир E-Ink и ищет интегрированное решение, Philips разработала данный монитор.

Philips говорит, что монитор предназначен для специалистов, которые часто читают много контента на своих экранах. Компания предлагает, что дисплей E-Paper благодаря отсутствию яркого подсветки, антибликовому покрытию, отсутствию мерцания и синего света помогает избежать усталости глаз. Пользователи могут просматривать яркие цвета на большом экране и читать длинные документы на дисплее E-Paper, что на самом деле действительно выглядит интересным решением. Представитель Philips даже утверждает, что двойной дисплей будет способствовать повышению производительности сотрудника на рабочем месте. Впрочем, нужно понимать, что это крайне специфическое устройство, которое нужно далеко не всем.